SENISE : AVVISO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 16 SETTEMBRE

Si comunica alla cittadinanza che martedì 16 settembre 2025, a partire dalle ore 23:30, verrà effettuato un intervento di disinfestazione antialare adulticida in alcune vie della città.

L’intervento si svolgerà in concomitanza con l’operazione di derattizzazione.

Le vie interessate dall’intervento di derattizzazione sono:

  • Via Giustino Fortunato

  • Viale Europa

  • Via Rocco Pizzo

  • Via Orazio

  • Via Alcide De Gasperi

  • Via Giorgio Amendola

  • Via Capitano Sole

  • Via Papa Giovanni XXIII

  • Largo San Biagio

Si raccomanda ai residenti di prendere le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. Si suggerisce, inoltre, di evitare l’esposizione all’aria aperta nelle ore indicate.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione.

