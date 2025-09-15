Protezione Civile Basilicata, Pepe: “Orgoglio della Regione”

In occasione della visita istituzionale presso il presidio della Protezione Civile regionale, l’assessore Pasquale Pepe ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto dagli operatori e dai volontari durante l’estate appena trascorsa, segnata da numerose emergenze ambientali.

“Desidero innanzitutto ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto e il Viceprefetto per la loro presenza questa mattina.

Hanno potuto constatare personalmente l’impegno straordinario delle donne e degli uomini della Protezione Civile della Basilicata, che operano con dedizione non solo nell’immediato, ma anche con una visione prospettica”, ha dichiarato l’assessore.

Pepe ha sottolineato come, grazie alla professionalità e alla tempestività degli interventi, sia stato possibile contenere i danni e affrontare con efficacia molte delle criticità che hanno interessato il territorio lucano. “Il mio ringraziamento va a tutti coloro che sono qui oggi e a quelli che operano sul campo, compresi i volontari.

Il loro contributo è stato fondamentale per gestire un’estate complessa, evitando conseguenze ben più gravi e risolvendo molte problematiche nel migliore dei modi”.

Durante la visita, l’assessore ha anche annunciato l’impegno della Regione per individuare una nuova sede operativa per la Protezione Civile, più idonea e funzionale alle esigenze di un sistema moderno e integrato di gestione delle emergenze.

“È nostra priorità dotare la Protezione Civile di una struttura adeguata, che rispecchi la qualità del lavoro svolto e ne potenzi ulteriormente l’efficacia. Stiamo già lavorando per trovare una soluzione che sia all’altezza delle competenze e della dedizione che ogni giorno vengono messe in campo”.

La giornata ha rappresentato un momento di riflessione sul valore umano e tecnico della struttura regionale: “Quello che traggo da questa visita è la consapevolezza di avere una squadra di cui andare orgogliosi, solida, competente e animata da una passione autentica.

Una passione che, nel nostro lavoro, rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile. Sono molto soddisfatto e anche profondamente felice di quanto ho visto”.

L’incontro si è concluso con un sentito ringraziamento rivolto a tutti gli operatori e volontari, simbolo di un sistema regionale che funziona, che merita il pieno sostegno delle istituzioni e che guarda al futuro con ambizione e responsabilità.