Il successo di Mònde, Toriello: “Viaggio esaltante, grazie Foggia”

FOGGIA – “La prima volta di ‘Mònde’ a Foggia è stata un viaggio esaltante. La città ha risposto benissimo in termini di partecipazione, entusiasmo, accoglienza, facendo sua la Festa del Cinema sui Cammini, regalando calore agli ospiti, riempiendo sale, teatro, tutti i luoghi della cultura, percorrendo assieme a noi i cammini di transumanza e archeologia.

La qualità del dialogo culturale tra artisti e pubblico scaturito da incontri, forum, proiezioni ci ha ripagato appieno dell’impegno messo in campo”.

È con queste parole che Luciano Toriello, direttore artistico di Mònde, traccia un bilancio dell’ottava edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, mobilitazione culturale che dall’11 al 14 settembre ha offerto 45 eventi quest’anno incentrati sul tema de “Lo sguardo”, una prospettiva inedita, plurale, capace di approfondire e spaziare su tutte le arti, i mestieri e le intelligenze che confluiscono nel racconto cinematografico e nella narrazione delle reti dei cammini che creano connessioni.

“L’applauso e il ringraziamento va innanzitutto alla Città di Foggia, alle persone di tutte le età e di ogni provenienza che hanno condiviso con noi gioia, meraviglia e percorso dell’ottava edizione di Mònde.

L’impresa ideata e organizzata da MAD – Memorie Audiovisive della Daunia è stata supportata da una mobilitazione culturale che ha visto al nostro fianco Regione Puglia, Comune di Foggia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con la partnership di Apulia Film Commission, BCC San Giovanni Rotondo e Fondazione Apulia Felix e si è avvalsa del patrocinio dell’Università di Foggia e dell’associazione Mira.

Li ringrazio tutti, di cuore, e un ringraziamento va agli ospiti, registi, attori, scrittori, musicisti, docenti, giornalisti che sono andati molto al di là di quanto ci aspettavamo, raccontandosi e porgendosi al pubblico con generosità e trasporto autentici.

Se Mònde ha avuto il successo che abbiamo riscontrato, poi, il merito è soprattutto dei giovani: le ragazze e i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti, alcuni dei quali hanno presentato bellissimi cortometraggi, le studentesse e gli studenti dell’Università di Foggia, quelli delle scuole di ogni ordine e grado presenti a Mònde Kids.

Un ringraziamento speciale voglio esprimerlo per le ragazze e i ragazzi della nostra squadra di volontari: sono stati fondamentali, entusiasti, professionali, mostrando motivazioni e capacità da vendere. Nell’ultima serata della Festa – spiega Toriello – ho voluto che fossero loro a prendersi il palco del Giordano e gli applausi meritatissimi per il loro impegno.

Grazie ai gestori delle sale cinematografiche, al personale e ai tecnici del Teatro Giordano, ai titolari e alle lavoratrici e lavoratori delle strutture ricettive e della ristorazione che hanno fatto sentire ospiti e visitatori come fossero a casa”.

La qualità dell’ottava edizione e di ogni singolo evento di Mònde è stata altissima, ma anche dal punto di vista quantitativo la Festa del Cinema sui Cammini ha ottenuto riscontri davvero notevoli: le serate al Teatro giordano, le masterclass e gli incontri con i ragazzi hanno registrato sempre il tutto esaurito e grande partecipazione hanno riscontrato tutte le altre numerose proiezioni e i lavori del Premio Marina Mazzei per l’archeologia.

“Mònde non si ferma”, annuncia Toriello, “diverse iniziative importanti sono già in cantiere per le prossime settimane e saranno il viatico per ciò che intendiamo mettere in campo per il 2026”.