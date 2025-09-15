“Identità Lucana”: la moda diventa omaggio alla Basilicata

Durante la prima edizione del Premio Euromed, svoltasi nella suggestiva cornice di piazza Zecchettin a Villa d’Agri, la stilista e disegnatrice di moda Carmela Fortunato, originaria di Roccanova, ha emozionato il pubblico presentando in anteprima la sua nuova capsule collection: “IDENTITÀ LUCANA”.

Una serata ricca di contenuti, cultura e talento, impreziosita dalla presenza di figure di rilievo come Sigfrido Ranucci, noto giornalista e conduttore di Report su Rai 3, e da numerosi premiati del panorama culturale, artistico e sportivo.

Ma il vero cuore dell’evento è stato senza dubbio il debutto delle creazioni sartoriali di Carmela Fortunato, che ha scelto questo prestigioso palcoscenico per raccontare, attraverso la moda, l’anima profonda della sua terra d’origine: la Basilicata.

L’asino, simbolo d’amore e identità

Protagonista indiscusso degli abiti, in un connubio poetico tra arte e tradizione, è l’asino, raffigurato a mano su tessuti pregiati come taffetà, raso e seta da sera, impreziositi da passamanerie ricercate.

Un simbolo potente e, al contempo, inusuale nell’alta moda: l’asino come emblema della civiltà contadina lucana, fedele compagno di lavoro dei contadini del Sud, animale forte, umile e affettuoso.

“Credo che nessuno avrebbe mai osato mettere un animale del genere su abiti di alta moda”, ha dichiarato Fortunato dal palco. “A me piace osare. Mi definisco una stilista identitaria che non rinnega le proprie radici. Il compito della moda dev’essere proprio questo: esprimere identità, valori, emozioni.”

Cinque gli abiti presentati, ciascuno con una propria anima, ognuno portatore di un messaggio di appartenenza, memoria e orgoglio. Una moda che si fa linguaggio non verbale, capace di raccontare storie profonde senza bisogno di parole.

Tra le modelle in passerella, ha brillato Olga Wielg, incoronata Miss Basilicata Lady 2025, che ha indossato con eleganza e fierezza una delle creazioni, suscitando stupore e ammirazione nel pubblico.

Un progetto in divenire

“Questi abiti – ha spiegato la stilista – sono solo una parte dell’intera collezione, che presto presenterò in altri luoghi, ancora top secret”.

Non sono mancati i ringraziamenti: “Un grazie sentito all’Avv. Leonardo Pinto, Presidente Onorario dell’ANSB, per le parole bellissime che ha scritto su di me e sui miei abiti, e al Presidente Dino Nicolia per avermi voluta come ospite a questa prima edizione del Premio Euromed”.

“Identità Lucana” non è solo una capsule collection, ma un vero e proprio manifesto d’amore per la Basilicata, un omaggio alla sua storia, alle sue radici e alla sua gente.

In un’epoca in cui la moda tende spesso all’omologazione, Carmela Fortunato ci ricorda che il coraggio di essere se stessi è la forma più autentica di eleganza.