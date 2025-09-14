Si esibirà domani 15 settembre a Trieste Tom Scott, leggenda del jazz

Una leggenda del jazz, il sassofonista statunitense Tom Scott, sarà di scena per la prima volta a Trieste domani sera (h.20) al Knulp dove si esibirà con il Trieste Quartet.

Scott, vincitore di 3 Grammy Awards e diversi Emmy Awrads – il cui nome in oltre duemila registrazioni compare accanto, tra gli altri, a Paul McCartney, George Harrison, Rod Stewart, Toto, Barbra Streisand, Quincy Jones, Thelonious Monk, The Blues Brothers, Frank Sinatra e Aretha Franklin – sarà affiancato da Fabio Jegher (batteria e percussioni), Mario Cogno (basso elettrico e contrabbasso) e Marko Čepak (chitarra elettrica ed effetti).

Domani saranno eseguiti dal vivo musiche di Scott dall’atmosfera soul e soul/jazz e alcuni brani del batterista triestino Jegher tratti dal suo ultimo album “Moodlights” (Santa Cecila Edizioni), registrato in California proprio con Tom Scott ai sassofoni e al Roland Aerphone e arrangiato da Jegher e Scott.

E’ la seconda collaborazione tra i due: Jegher aveva già realizzato nel 1994 un primo cd di tutte sue composizioni per orchestra con Scott, “Life Tones and Film Colors”(Soul Note).

Il nome di Tom Scott è legato anche ad alcune colonne sonore di film come “Taxi Driver”, “Blade Runner”, “Toy Story 2”.

