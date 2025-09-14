Lions Club Melfi: passaggio della campana tra la Dr.ssa Elena Pastore e la Dr.ssa Ivana Pipponzi

Il Passaggio della Campana non è soltanto un rito simbolico, ma un atto che racchiude i valori fondanti del Lions Club: continuità, perché garantisce la prosecuzione della missione di servizio alla comunità; unità e collaborazione, che si rinnovano attraverso il contributo di tutti i soci; rinnovamento, con nuove energie e idee per affrontare le sfide del futuro; e orgoglio nella tradizione, che accompagna da sempre la vita del sodalizio.

Melfi, 14 settembre 2025 – Si è svolto ieri, in una cornice di grande suggestione, il tradizionale Passaggio della Campana del Lions Club Melfi. La cerimonia ha segnato il passaggio di consegne dalla presidente uscente, Dr.ssa Elena Pastore, alla nuova presidente Dr.ssa Ivana Pipponzi.

L’evento, che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa dei Lions, si è tenuto nel borgo di Sant’Angelo Le Fratte, presso l’elegante Palazzo Giachetti, ospiti dello “chef narrante”.

Una scelta che ha voluto unire la tradizione del Club al respiro più ampio del territorio lucano, valorizzando un luogo di cultura, arte e memoria collettiva.

Il Passaggio della Campana non è soltanto un rito simbolico, ma un atto che racchiude i valori fondanti del Lions Club: continuità, perché garantisce la prosecuzione della missione di servizio alla comunità; unità e collaborazione, che si rinnovano attraverso il contributo di tutti i soci; rinnovamento, con nuove energie e idee per affrontare le sfide del futuro; e orgoglio nella tradizione, che accompagna da sempre la vita del sodalizio.

Con il tradizionale scambio del martello e dei distintivi, Ivana Pipponzi ha assunto ufficialmente la guida del Club, presentando il nuovo Consiglio Direttivo e le linee guida per l’anno sociale 2025-2026.

Nelle sue parole, un forte richiamo all’impegno verso la comunità e alla necessità di affrontare insieme le trasformazioni della società contemporanea, mantenendo saldo lo spirito di servizio che contraddistingue i Lions.

La cerimonia è stata anche l’occasione per ringraziare la presidente uscente, la Dr.ssa Pastore, per il lavoro svolto con dedizione e passione, e per ribadire l’orgoglio e il senso di appartenenza che legano i soci del Lions Club Melfi.