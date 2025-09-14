Forza Italia Giovani Basilicata protagonista alla Festa Nazionale Azzurra Libertà

Forza Italia Giovani ha celebrato anche quest’anno la sua festa nazionale “Azzurra Libertà”, tenutasi per questa edizione a San Benedetto del Tronto (AP) il 12-13-14 settembre.

Forza Italia Giovani Basilicata ha preso parte alla manifestazione con una folta delegazione di ragazze e ragazzi lucani, carichi di grande interesse e spirito di militanza.

Le occasioni di dialogo, confronto e dibattito sono sempre un momento importante nella vita di un partito, e Azzurra Libertà rappresenta un’opportunità di crescita tanto politica quanto personale per tutti i giovani tesserati del partito guidato da Antonio Tajani.

Le tematiche trattate nel corso della tre giorni hanno posto l’attenzione su vari argomenti chiave per lo sviluppo e il futuro della nostra nazione, dall’odierna situazione internazionale alla riforma della giustizia, senza tralasciare la salute psicologica dei ragazzi, la possibilità di avere fonti di energie nucleari e tante altre importanti questioni.

Il tutto è stato arricchito dalla presenza di vari ospiti, primi tra tutti membri del Governo e dirigenti di partito, ma una grande accoglienza e attenzione è stata riservata anche per ospiti esterni al mondo di Forza Italia, come David Parenzo o Carlo Calenda, leader di Azione.

Forza Italia Giovani Basilicata ha preso parte all’evento anche quest’anno, confermando l’ottimo lavoro svolto sul territorio e coinvolgendo sempre gran parte dei propri iscritti in eventi nazionali molto importanti nell’agenda politica del partito.

Presenti anche i dirigenti provinciali, regionali e gli eletti lucani ed il Segretario regionale, il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, che è intervenuta insieme ad altri relatori nel corso del panel sulla libertà economica, moderato proprio dal Segretario Regionale dei giovani lucani Simone Pierro.

In questo panel si è approfondito il tema della crescita economica e salariale in Italia e della sburocratizzazione e si è anche toccato il tema della Valutazione dell’Impatto Generazionale, uno dei cardini del disegno di legge “Semplificazioni” voluto fortemente dal Ministro Casellati per tutelare le nuove generazioni.

Pierro nel suo intervento ci ha tenuto a specificare come “finalmente grazie al lavoro del Ministro Casellati e di questo governo i giovani vengono messi al centro”.

Nel corso dell’Assemblea Nazionale la lucana Roberta Taddei, membro della Segreteria Nazionale del movimento giovanile e Responsabile Nazionale dei Rapporti Esterni, ha ricordato a tutti le potenzialità del Sud e le modalità più efficaci per contrastare lo spopolamento delle nostre aree: “Basta parlare del Sud come un problema. Il Sud è una risorsa strategica, è cultura, territorio, innovazione, turismo, agricoltura, energia.

Ma serve un Piano Straordinario, e serve ora”. Forza Italia Giovani Basilicata ha già chiesto la creazione di un Piano Straordinario per il Sud e per la Basilicata, e si sta impegnando affinché il Mezzogiorno possa vivere una grande stagione di sviluppo contrastando il fenomeno dello spopolamento.

“Il Sud non ha bisogno di assistenza, ma di occasioni, di fiducia, di visione. E noi, come giovani liberali del Sud, siamo qui per questo: non per restare a guardare, ma per costruire, insieme”.

Forza Italia Giovani Basilicata continuerà a lavorare tanto per poter rappresentare un’opportunità politica importante per i giovani lucani e per poter avvicinare sempre più ragazzi al mondo dell’impegno politico.