“Comunicazione e Linguaggio” nuova materia scolastica: la proposta al Governo per contrastare cyberbullismo e violenza verbale

Roma, 14 settembre 2025 – Il giornalista Biagio Maimone, Direttore della Comunicazione dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, ha proposto al Governo e al Ministero dell’Istruzione di introdurre nelle scuole una nuova materia: “Comunicazione e Linguaggio”, a partire dalla scuola primaria.

La finalità è educare bambini e ragazzi a un uso consapevole della parola e dei nuovi linguaggi digitali, fornendo strumenti per contrastare cyberbullismo, hate speech e fake news, fenomeni sempre più diffusi nell’era dei social e dell’intelligenza artificiale.

“Viviamo un’epoca in cui la comunicazione rischia di trasformarsi in arma di violenza e diseducazione – afferma Maimone –. La scuola deve insegnare a discernere tra messaggi che promuovono valori positivi e quelli che alimentano odio e superficialità”.

Maimone, autore del volume “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, sta elaborando un progetto che sarà presentato al Governo e condiviso con l’Ordine dei Giornalisti, affinché la comunicazione diventi materia educativa fondamentale, volta a sviluppare rispetto, dialogo e responsabilità sociale.