POLITICA
Ministro Piantedosi : ‘Verifichiamo la sicurezza dei leader politici, ci sono stati toni esagerati’
“A partire dai nostri leader, ho dato mandato di verifica, di aggiornamento delle condizioni di sicurezza.
C’è stato qualche tono esagerato, anche questo mi ha ispirato, anche in sede parlamentare, procederemo in tal senso”.
Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Spazio Sud, a Paestum, rispondendo a una domanda sull’innalzamento della protezione e della scorta per alcune figure politiche e istituzionali da parte del Viminale.
“E’ un’iniziativa che abbiamo assunto ieri, doverosa, alla luce della discussione maturata in questi giorni, anche a seguito degli ultimi episodi sullo scenario internazionale”, ha aggiunto.
ANSA