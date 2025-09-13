Meloni : ‘Noi accusati di odio da chi festeggia l’omicidio di Kirk’

Vengo da una comunità politica che spesso è tata accusata di diffondere odio, guarda un po’ dagli stessi che festeggiano e giustificano l’omicidio intenzionale di un ragazzo che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla festa nazionale dell’Udc, a Roma, facendo riferimento all’assassinio di Charlie Kirk.

“In questi giorni ho letto molti commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. E ne ho letti altri spaventosi.

Uno di questi è di Piergiorgio Odifreddi, intellettuale della sinistra che ha detto: ‘sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa’”, ha detto Meloni.

“Ora io vorrei chiedere a questo illustre professore cosa intende esattamente. Intende che ci sono persone a cui è legittimo sparare in base alle loro idee?

O a cui è meno grave sparare perché non condividiamo le loro idee? O a cui è comunque comprensibile che venga voglia di sparare in base alle sue idee? – ha continuato – Noi dovremmo immaginare pene inferiori per chi spara un esponente di destra, magari prevedendo come attenuante il fatto che le sue idee sono impresentabili?”.

“Noi abbiamo smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra, nonostante i debiti da pagare che ci hanno lasciato i nostri predecessori non abbiamo aumentato le tasse ma le abbiamo abbassate.

E vogliamo proseguire in questa direzione come sapete ora concentrandoci con la prossima legge di bilancio sul ceto medio”, ha detto la premier.

ANSA