Ritrovato Giovanni Pozzessere, il 79enne disperso dal 10 settembre

Giovanni Pozzessere, 79 anni, originario di Pulsano (TA) e residente a Roccaforzata (TA), è stato ritrovato questa mattina, alle 11:50, dopo giorni di intensa ricerca. L’uomo era scomparso il 10 settembre scorso e le operazioni di ricerca lo avevano visto protagonista di una vasta mobilitazione. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del fiume Sarmento, grazie all’intervento di una pattuglia dei carabinieri.

Al momento del ritrovamento, Giovanni Pozzessere era visibilmente debilitato. È stato immediatamente soccorso e affidato alle cure del 118 Basilicata. Le ricerche hanno coinvolto diverse squadre e risorse, tra cui gli uomini dell’Armai, i volontari della Protezione civile del Gruppo Lucano, di Policoro e di Bernalda, con il supporto di unità cinofile. Inoltre, sono stati impegnati anche i volontari e i cinofili di Anpas, le squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, il Nucleo S.A.P.R. (drone) e il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco. Sul campo ha operato anche l’elicottero Drago 161, proveniente da Salerno.

L’intensa e coordinata operazione ha portato alla felice conclusione di una vicenda che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.