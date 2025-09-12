Patty Smith il 15 settembre al Roma Summer Fest

Patty Smith, icona della musica rock, torna nella capitale il 15 settembre in concerto nella Cavea dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest.

La leggendaria cantautrice sarà accompagnata alla chitarra dal figlio Jackson Smith, dallo storico collaboratore Tony Shanahan al basso e da Seb Rochford alla batteria.

Sarà l’ occasione per ripercorrere la sua lunga carriera scandita dai brani molto amati dal pubblico, da Because the Night a Dancing Barefoot e People Have the Power. Patti Smith ha ridefinito il linguaggio del rock grazie all’intreccio di poesia e letteratura.

Il suo disco di esordio, Horses (1975), ha segnato un’epoca ed è un simbolo del movimento punk oltrechè fonte d’ispirazione per artisti di ogni generazione.

L’ artista di Chigago ha pubblicato dischi memorabili come Easter e Wave e poi si è affermata anche come scrittrice.

Il suo libro Just Kids, premiato con il National Book Award, racconta l’ amicizia e collaborazione con il fotografo Robert Mapplethorpe.

Musicista, poetessa, attrice, fotografa e visual artist, Patti Smith lo scorso 26 marzo è stata celebrata con un omaggio straordinario alla Carnegie Hall di New York, dove è stata applaudita da artisti del calibro di Bruce Springsteen, Johnny Depp, Ben Harper, Matt Berninger, Courtney Barnett, Sharon Van Etten, Jim Jarmusch, Sean Penn e Scarlett Johansson.

Più volte candidata ai Grammy e ai Golden Globes, è stata protagonista del documentario di Steven Sebring ”Patti Smith: Dream of Life” (2008), candidato agli Emmy Awards.

Tra i riconoscimenti internazionali, spicca il titolo di Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere ricevuto dal ministero della Cultura francese.

