Ministro Ciriani: ‘In Italia frasi e clima da Br, scoperto l’odio democratico’

Ieri al Senato abbiamo assistito a pagine vergognose con il M5S che ha rivolto accuse false e violente al ministro degli Esteri.

Nei giorni scorsi, un partitino come Italia viva ha attaccato la presidente del Consiglio nella vita intima di madre.

Poi negli Usa viene ucciso un ragazzo di 31 anni un influencer conservatore e qualche intellettuale in tv dice che in fondo se l’è meritata.

Sono gli stessi ragionamenti che si sentivano ai tempi di Sergio Ramelli e delle Brigate rosse o frasi come ‘Sono compagni che sbagliano’.

Questo è il clima che si sta creando in questo Paese. Ed è così solo perché il governo funziona”.

Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, alla manifestazione “Spazio Sud” organizzata da Fratelli d’Italia a Capaccio-Paestum (Salerno).

E ha concluso: “Abbiamo scoperto l’odio democratico, dei civili democratici che dicono ‘dobbiamo restare umani’ e poi non dicono una parola di umana commiserazione verso un uomo che aveva il torto di non pensarla come loro”.

“Ho letto una dichiarazione orripilante di uno dei ministri più insulsi” del governo, “il Ministro dei Rapporti col Parlamento, che ha paragonato Italia Viva alle BR – ha detto Matteo Renzi dal palco della Festa dell’Unità di Milano -.

Dal palco di Milano dico che Meloni, se non vuole creare un clima di odio nel Paese, deve mettere la museruola ai suoi pitbulll come il ministro Ciriani”. Quanto detto da Ciriani “è un gesto immondo, squallido e vergognoso. Meloni fallo dimettere – ha concluso -. Non prendiamo lezioni da questi baciapile”.

“Le parole di Ciriani sono uno squallido tentativo di coprire le responsabilità del governo Meloni, il quale sta di fatto agendo da complice nel genocidio di Gaza perpetrato dal criminale di guerra Netanyahu – così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera -.

Ciriani, come Tajani, dovrebbero vergognarsi di addebitare un “clima di odio” al Movimento 5 Stelle. L’odio lo semina chi lascia morire dei bambini innocenti e non fa nulla per fermare lo sterminio in corso.

Nel mondo di Tajani e Ciriani i militari israeliani che uccidono dei civili hanno il diritto di godersi le vacanze con la protezione delle istituzioni italiane, i cittadini sulla Global Sumud Flotilla, invece, vanno lasciati in balia di un governo genocida.

Siamo diametralmente diversi: noi non seminiamo odio, ci battiamo per la speranza di un’Italia e un Occidente diverso”.

ANSA