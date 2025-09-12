Lupo, Nada e Shapiro tra i protagonisti al Teatro dei Marsi
Anna Tifu con il Colibrì Ensemble, Benedetto Lupo al pianoforte, Nada, poi Nello Salza “tromba del cinema italiano”, Shel Shapiro e Sergio Caputo.
Sono alcuni dei grandi nomi che daranno vita alla 19/a Stagione musicale del Teatro dei Marsi, tra musica classica, danza, gospel, teatro e canzone d’autore.
Si parte domenica 12 ottobre con l’inaugurazione affidata proprio alla violinista Anna Tifu, in scena con il Colibrì Ensemble per un programma tutto brahmsiano.
Il 23 ottobre l’ensemble I Bassifondi proporrà una versione moderna di una Serenata a tre voci di Scarlatti. Il 21 novembre sarà la volta del pianista Benedetto Lupo, mentre il 29 novembre arriva Norma di Bellini in forma integrale.
Il 5 febbraio è in programma il concerto dell’Ensemble Barocco di Napoli con il soprano Roberta Invernizzi, il 13 febbraio spazio alle musiche di Ennio Morricone con la tromba solista di Nello Salza.
Tra gli appuntamenti natalizi: concerto gospel con Sherrita Duran (21 dicembre), il Balletto popolare della Georgia (27 dicembre). Lo Schiaccianoci del Balletto dell’Opera rumena di Iasi (8 gennaio). Fa parte di questo ciclo a anche TangOpera di Paola Crisigiovanni (23 gennaio).
Spazio anche al teatro: il 27 febbraio Melania Giglio sarà Marilyn Monroe, il 20 marzo Gino Saladini racconterà Gershwin con il quartetto jazz di Marco Guidolotti, il 10 aprile Giovanni Scifoni torna in scena con Fra’ su san Francesco.
Per la canzone d’autore: Nada il 14 novembre, Shel Shapiro il 16 gennaio, Sergio Caputo il 6 marzo con Un sabato italiano e altri successi. Fuori abbonamento, concerto del pianista cinese Yifan Wu, vincitore del Concorso Busoni, il 18 gennaio.
La stagione è stata presentata nella sala consiliare del Comune di Avezzano, alla presenza del sindaco Giovanni Di Pangrazio.
A illustrare il programma, il direttore artistico Massimo Coccia e il presidente di Harmonia Novissima Giuseppe Franceschini.
ANSA