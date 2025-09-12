Il padre tenta di strangolarlo, il cane gli salva la vita

Ha tentato di strangolare il figlio minorenne, ma il ragazzo si è salvato grazie all’intervento di uno dei due cani di casa: è successo a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, dove un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e incendio doloso.

L’allarme è scattato quando il minore ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e riferendo che il padre aveva tentato di strangolarlo.

I militari giunti sul posto, hanno trovato l’abitazione avvolta dalle fiamme – domate dai vigili del fuoco – e due cani di grossa taglia, ma nessuna traccia di padre e figlio: il minorenne era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Il ragazzo – scosso ma in buone condizioni generali – ha riferito di essere riuscito a mettersi in salvo solo grazie all’intervento di uno dei due cani, successivamente affidati a un canile.

Il padre – resosi conto della gravità dei fatti, – si è costituito presso una stazione dei carabinieri raccontando di aver aggredito il figlio durante una discussione e di aver appiccato l’incendio nell’abitazione.

Su disposizione della procura di Bologna il cinquantenne è stato portato in carcere.

ANSA