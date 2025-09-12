Bignami, Viminale aggiorna protezione per politici e istituzioni

Chi oggi accusa il ministro Ciriani è lo stesso che quotidianamente avvelena il dibattito politico con parole violente e cariche d’odio, dentro e fuori dal Parlamento.

È doveroso ribadire la nostra solidarietà a Ciriani, bersaglio di un’aggressione politica scomposta solo perché ha denunciato questa deriva.

La delicatezza di questo momento è confermata dalla scelta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha dato mandato ai tecnici del Viminale di aggiornare i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese, iniziativa avviata in considerazione del clima di tensione che si registra in Italia e sul piano internazionale, con ricorrenti minacce rivolte ad alcuni esponenti istituzionali.

Fratelli d’Italia respingerà ogni tentativo di criminalizzare il confronto politico e a difendere chi, come il ministro Ciriani, ha il coraggio di denunciare senza ipocrisie i pericoli di un clima che non può essere sottovalutato”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

ANSA