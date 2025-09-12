A nove anni dal terremoto riapre la Basilica di Norcia

A nove anni esatti dal devastante terremoto del 30 ottobre 2016, riaprirà la Basilica di San Benedetto a Norcia, uno dei luoghi simbolo del sisma.

La cerimonia è in programma proprio giovedì 30 ottobre, data dell’anniversario, come annunciato dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo.

La Basilica, crollata quasi interamente nella scossa più violenta del 2016 – con il tetto distrutto e le mura ridotte in macerie – è stata al centro di un lungo e complesso intervento di ricostruzione durato nove anni.

Il 30 ottobre alle 17, nella sala Digipass di Norcia, verranno presentati i lavori di restauro, mentre il giorno successivo, venerdì 31 ottobre, si terrà la solenne liturgia di dedicazione della Basilica.

“È un momento di grande gioia non solo per la comunità di Norcia, ma per tutto il territorio terremotato”, ha sottolineato l’arcivescovo Boccardo. “La rinascita della Basilica – ha aggiunto – rappresenta un segno di speranza e di ripartenza per l’intera Valnerina e per le popolazioni che hanno vissuto la tragedia del sisma”.

