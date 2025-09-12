60 anni di Yesterday, canzone dei record composta nel sonno da Paul McCartney

Sessant’anni fa, il 13 settembre 1965, “Yesterday” veniva pubblicata negli Stati Uniti, due mesi dopo l’Inghilterra.

Sembra che nel 20/o secolo sia stata suonata almeno sette milioni di volte, esistono 2200 cover e almeno due prestigiosi referendum in cui è stata votata come la più bella canzone di sempre.

Eppure, a causa della sua genesi e soprattutto del fatto che è l’unica canzone dei Beatles ad essere eseguita solo da Paul McCartney e che era completamente diversa dal resto del repertorio del gruppo, ci sono voluti mesi prima che John, George e Ringo togliessero il loro veto alla pubblicazione.

“Yesterday” è anche la più famosa canzone composta nel sonno: McCartney racconta di essersi svegliato con in testa la melodia già finita, tanto che per mesi ha chiesto in giro chi fosse l’autore. Una volta accertato che si trattava di un’opera originale, in attesa di trovare un testo, con John Lennon l’avevano intitolata “Scrambled Eggs” (uova strapazzate).

La melodia malinconica e il titolo scherzoso avevano trasformato la composizione in un momento di gioco tra Paul e John: con il passare del tempo però Paul ha preso sul serio il lavoro, tanto da chiedere di mettere un pianoforte sul set di “Help!” per avere la possibilità di concludere la canzone.

Il troppo tempo passato a comporre durante le riprese provocò un’arrabbiatura furibonda di Richard Lester, storico regista dei film dei Beatles. George Harrison, che quanto ad umorismo tagliente non aveva da invidiare niente a nessuno, raccontò che Paul per mesi parlava solo di quella canzone, “avresti pensato che era Beethoven o qualcuno del genere”.

Dopo mesi di lavoro finalmente McCartney arrivò alla stesura finale: furono provati diversi arrangiamenti con altri strumenti, ma su insistenza di George Martin, la canzone fu registrata solo da Paul che suona la chitarra acustica accompagnato da un quartetto d’archi.

L’episodio più clamoroso è legato a Chris Farlowe, una delle voci più originali della scena rock blues inglese al quale fu offerta la possiblità di incidere “Yesterday” prima che fosse pubblicata dai Beatles ma rifiutò perché la riteneva troppo sdolcinata.

Forse la stroncatura più prestigiosa è di Bob Dylan, che prima disse che “nella Biblioteca del Congresso ci sono migliaia di canzoni migliori di ‘Yesterday’ e ‘Michelle'”.

Poi ha registrato una sua versione di “Yesterday” con il suo amico George Harrison: non è mai stata pubblicata ma esiste la registrazione.

