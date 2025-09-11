Verso l’inaugurazione della Serrapotina

“L’inaugurazione della “Serrapotina”, annunciata per il 19 settembre prossimo, porta a termine un impegno istituzionale a favore di una vasta comunità – Calvera, Teana, Castronuovo S. Andrea, Carbone, Chiaromonte e Fardella – e di piccole attività produttive del comprensorio che hanno bisogno di collegamenti viari efficienti”.

Lo sostiene l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando che la Giunta regionale di recente ha finanziato interventi di adeguamento e messa in sicurezza della stessa strada provinciale con uno stanziamento a favore della Provincia di Potenza di 3,4 milioni di euro.

Dopo l’ultimo fnanziamento di 13 milioni di euro (di cui 6,4 milioni dai Comuni Aree Interne che hanno voluto destinare risorse significative per quest’opera strategia e 6,6 milioni CIPES) per il completamento dei lavori (3,4 km previsti dal progetto) la Provincia di Potenza, senza l’intervento della Regione, non avrebbe potuto garantire la spesa aggiuntiva derivante dall’incremento dei costi avvenuto negli ultimi anni.

Da rappresentante istituzionale dell’area Sud della provincia di Potenza – dice Cupparo – l’apertura della “Serrapotina” rappresenta la conclusione di un’azione portata avanti negli anni e comunque da completare sino al superamento completo delle carenze infrastrutturali e in particolare stradali di questa area. E’ anche questo un segnale di attenzione per le aree interne”.