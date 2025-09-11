Senise, si inaugura la “Serrapotina”: un’opera strategica per la mobilità dell’intera Valle del Serrapotamo

Venerdì 19 settembre sarà ufficialmente inaugurata la “Serrapotina”, un’arteria stradale cruciale per Senise, per l’area della Valle del Serrapotamo e per i territori connessi.

Un investimento di circa 16 milioni di euro. Il taglio del nastro avrà luogo alle ore 11:00 all’inizio del tronco 6, in corrispondenza dell’intersezione con la SP.42 di Chiaromonte.

I lavori sono andati avanti speditamente e, con grande soddisfazione, la Serrapotina sarà consegnata alla comunità in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Un ringraziamento al nostro Ufficio Viabilità, ai Consiglieri provinciali, all’impresa esecutrice e a tutti coloro che hanno profuso ogni sforzo per la realizzazione di un’opera di grande rilevanza che, grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Basilicata, il Ministero e i Comuni viene consegnata ai cittadini.

L’impegno si trasforma sempre in risultati concreti.

L’obiettivo resta quello di completare i restanti 1,8 km. Per questo tratto, nel 2023, insieme ai sindaci di Calvera, Teana, Castronuovo S. Andrea, Chiaromonte e Fardella avevamo sottoscritto un documento richiedendo l’intervento della Regione.

È fondamentale che ora vengano individuate le risorse necessarie per ultimare quest’opera strategica per il territorio.