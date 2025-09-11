ŏpĕra magazine al Mag to Mag | 13 e 14 settembre a BASE Milano

Mag To Mag – nato da una scommessa di Frab’s Magazines, realtà culturale specializzata in riviste di nicchia e indipendenti – è il festival che celebra e promuove i magazine e le pubblicazioni cartacee più innovative e sperimentali.

Per questa edizione sono attesi 85 editori da tutto il mondo e un ricco palinsesto di talk, workshop, mostre e un market internazionale che animeranno il centro culturale BASE per un intero weekend.

In anteprima del 14° numero di ŏpĕra.

ŏpĕra è un progetto editoriale indipendente e a tiratura limitata, nato nel 2020, dedicato alla scena artistica emergente.

È curato e prodotto da Attiva Cultural Projects. Ogni numero raccoglie interventi inediti di artistə, curatorə e contributor che indagano la ricerca visiva contemporanea, con una pluralità di prospettive e voci.Il nuovo numero è un viaggio nell’immaginazione e nell’alterità: tra sogno, ironia, intelligenza artificiale, atlanti visivi e paesaggi di soglia.

Con contributi di: Valentina Avanzini, Vicente Baeza, Valeria Bevilacqua, Luciana Berti, Arnold Braho, Alessandro Buono, Martina Campese, Alessandro Cazzola, collettivo damp, Raffaella Ferraro, Caterina Frulloni, Lara Gaeta, Camilla Gurgone, Pierluca Nardoni, Ludovico Orombelli, Alice Peach, Aronne Pleuteri, Quantumspace, Saverio Tonoli, Sara Verde.

Mag to Mag – BASE Milano Via Bergognone, 34 13–14 settembre 2025

Date e Orari Sabato 13 settembre: h 10.30 – 20.00 Domenica 14 settembre: h 10.30 – 10.30

Ingresso gratuito con registrazione su Eventbrite – Maggiori informazioni sul sito di Mag to Mag.