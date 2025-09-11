Il ritorno di Laura Pausini, singolo, album e tour mondiale

Laura Pausini annuncia il suo ritorno: un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour.

In occasione dell’uscita del brano La mia storia tra le dita, venerdì 12 settembre, arriva la conferma del nuovo live, Io Canto World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale, a distanza di poco più di un anno dalla fine dell’ultimo tour dei record.

Per la prima volta la partenza è prevista dall’estero, dalla Spagna, il 27 marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 e tornare in patria con un mega show negli stadi, e una ripresa invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

“Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto – spiega Laura Pausini -, il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%”.

Nei live Pausini porterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, Io Canto 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Music.

Si tratta di un progetto che segue le orme del successo del disco di cover, Io Canto, del 2006, per omaggiare i grandi successi italiani e farli conoscere all’estero, un ringraziamento per il primo Grammy Award arrivato qualche mese prima.

“Dopo il primo Grammy avevo scelto come ringraziamento alla mia terra di portare la musica italiana che preferisco nel mondo, e così è stato – racconta ancora Pausini -.

Forse per chi come me ha iniziato facendo piano bar, è naturale arrivare a desiderare di cantare quelle canzoni che seppur non scritte da te o per te fanno parte della tua vita e senti come tue”. Io Canto 2, a differenza del primo progetto, esce anche in lingua spagnola.

Il primo singolo, La mia storia tra le dita – classico senza tempo di Gianluca Grignani – sarà disponibile in quattro versioni: italiano, spagnolo, portoghese e francese.

La prima esibizione è avvenuta a Solarolo, il 7 settembre, per l’inaugurazione del primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana, che ha visto Laura tagliare il nastro, davanti alle mura di quella che è stata un tempo la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub, fondato nel 1995. Il museo apre al pubblico il 13 settembre.

ANSA