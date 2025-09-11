Centenario Franco Salerno: l’amore per Matera nel ricordo del fratello Carmine

Carmine Salerno, fratello del senatore materano Franco, storico presidente della squadra di calcio del FC Matera che conquistò la promozione in serie B il 9 giugno 1979, in una nota ringrazia i due organi di stampa che hanno ricordato suo fratello in occasione del centenario della nascita, avvenuta il 9 settembre 1925. Di seguito la nota integrale.

Desidero ringraziare Vincenzo Viti e Franco Martina che, rispettivamente dalle colonne del Quotidiano e di Giornalemio.it, hanno voluto ricordare la figura di Franco Salerno, mio fratello Ciccio, con parole emozionate ed emozionanti dettate dalla testimonianza diretta della militanza politica (nel primo caso) e dalla frequentazione dello stadio di calcio (nel secondo).

Oggi, a cent’anni dalla sua nascita e a 27 dalla sua morte, molti non sanno o hanno dimenticato, che quello che contraddistingueva Franco Salerno, sia in ambito politico che in ambito calcistico, era l’amore per Matera, una città che viveva una stagione nuova di grandi speranze e di rinascita, come poi è avvenuto e come oggi si rischia di vanificare.

Persona umile e discreta, Ciccio era mosso da un sentimento tanto semplice quanto forte, l’amore per la sua, la nostra città. In ogni caso, oltre ai suoi meriti in ambito calcistico, che hanno maggiore presa sul cuore dei materani, io vorrei rimarcare soprattutto il ruolo politico che il Senatore Salerno ebbe in un periodo in cui la Democrazia Cristiana aveva la maggioranza assoluta nel Paese e in Basilicata.

Basti ricordare la sua presenza costante sul territorio, il suo presidiare quotidianamente la piazza centrale per ascoltare di persona i bisogni e i problemi della gente. Come Segretario Regionale del partito DC, gestì l’elezione a Presidente della Giunta Regionale di Basilicata di Nino Michetti, primo Presidente materano della Regione.

Tanti sono stati i Sindaci democristiani che hanno amministrato i Comuni lucani durante la sua gestione. Come Sottosegretario alla Cassa per il Mezzogiorno, carica legata al Ministero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, avviò una serie di processi che portarono i Comuni della Basilicata a beneficiare di contributi statali per realizzare investimenti e opere essenziali al territorio.

Questo era mio fratello, non solo Ciccio Salerno, artefice dei successi calcistici del Matera Calcio, ma anche e soprattutto il Senatore Franco Salerno, che fece dell’impegno politico per la sua terra una scelta di vita.