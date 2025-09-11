Bentornati tra i banchi – Primo giorno di scuola all’IIS Sinisgalli di Senise

Questa mattina, i corridoi dell’IIS “Leonardo Sinisgalli” di Senise si sono riempiti nuovamente di voci, sorrisi, zaini colorati e sguardi curiosi. È ufficialmente iniziato il nuovo anno scolastico, e con esso un nuovo viaggio fatto di scoperte, sfide, crescita e relazioni.

Un’accoglienza particolarmente calorosa è stata riservata alle ragazze e ai ragazzi delle classi prime, che hanno fatto oggi il loro ingresso nel mondo della scuola superiore.

Nell’Aula Blu dell’Istituto, ad accoglierli con parole di incoraggiamento e benvenuto, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosa Schettini, che ha augurato a tutti un anno sereno, ricco di opportunità e soprattutto di entusiasmo per il sapere.

A testimoniare la vicinanza del territorio alla scuola, sono intervenute anche le istituzioni locali: il sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, insieme agli assessori Maria Rosaria Lauria e Lucia Tuzio. Un momento sentito, che ha sottolineato l’importanza della comunità educativa nel costruire insieme il futuro.

La mattinata si è svolta in un clima festoso e partecipato, con un intermezzo musicale che ha regalato un’atmosfera leggera e coinvolgente .

Dopo la presentazione delle classi, le nuove studentesse e i nuovi studenti hanno avuto modo di visitare l’Istituto, guidati dai docenti referenti di indirizzo e dagli alunni delle classi tutor, che con grande disponibilità hanno offerto un primo assaggio dello spirito di collaborazione e accoglienza che caratterizza la scuola.

Le attività proseguiranno anche nelle giornate di domani e sabato, con ulteriori momenti pensati per accompagnare i nuovi arrivati nel loro inserimento, favorendo l’incontro, il dialogo e la conoscenza reciproca.

“L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo”, diceva Nelson Mandela. Ed è proprio con questo spirito che l’IIS Sinisgalli rivolge un augurio speciale a tutti: studenti, famiglie, docenti e personale ATA. Che questo nuovo anno sia un tempo di crescita autentica, condivisione e piccoli grandi traguardi.