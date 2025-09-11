Basilicata : bonus gas, conguagli dilazionati in 18 bollette

Novità per il “conguaglio a debito” richiesto dalle aziende fornitrici di gas alle famiglie lucane: la Giunta regionale ha stabilito che, in assenza di altre scelte da parte del cittadino, l’importo verrà automaticamente dilazionato in 18 bollette mensili. In questo modo le rate saranno assorbite dal Bonus gas che continuerà ad essere erogato, evitando così qualsiasi esborso diretto.

E’ quanto previsto da una modifica del disciplinare del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata, approvata oggi dalla Giunta regionale.

Il cosiddetto “conguaglio a debito”, lo ricordiamo, si verifica nei casi in cui le famiglie abbiano ricevuto più bonus rispetto ai consumi effettivi registrati nell’anno termico 2022-2023. Per gestire questa situazione, senza pesare sui bilanci familiari, la Regione ha previsto l’attivazione automatica della compensazione in 18 bollette.

Il cittadino può optare per pagare in un’unica soluzione o richiedere una dilazione di 10 rate senza interessi: la scelta, in questi due casi, deve essere comunicata direttamente al proprio fornitore di gas, non alla Regione. L’opzione delle 18 rate, invece, non richiede alcuna comunicazione e scatta in automatico.

Un’attenzione particolare riguarda chi ha attivato la domiciliazione bancaria delle bollette: occorre contattare la banca entro la scadenza della fattura per revocare l’addebito automatico.

A meno che non si voglia pagare in un’unica soluzione. Alcune compagnie hanno già comunicato ai cittadini che, solo per la fattura di conguaglio, non procederanno al prelievo automatico della somma dal conto bancario. In questo caso, chi volesse saldare l’importo in un’unica rata deve utilizzare l’avviso di pagamento (bolletta) che ha ricevuto dall’azienda.

Nell’ottica di una maggiore trasparenza, infine, la Giunta regionale ha disposto che entro il 31 ottobre 2025 le società di vendita trasmettano ai beneficiari interessati: il prospetto di dettaglio riportante, per l’anno termico 2022-2023, il confronto fra consumo stimato e consumo effettivo; il contributo erogato, calcolato sul consumo stimato e il contributo spettante, derivante dal consumo effettivo.

“Con questa delibera – spiega il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – diamo una risposta concreta alle famiglie lucane. Il Bonus Gas è una misura unica in Italia e continuerà a rappresentare un aiuto reale contro il caro-bollette”.