A San Pietro Grace for the World di Bocelli e Pharrell Williams

Sabato 13 settembre Piazza San Pietro sarà il cuore di un evento musicale e televisivo di portata mondiale: il concerto per la pace “Grace for the World”, ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams.

Sul palco, insieme a Bocelli e Williams con il coro gospel Voices of Fire, un cast internazionale con John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Clipse, Jelly Roll, Angélique Kidjo, il Coro della Diocesi di Roma diretto dal Maestro Marco Frisina, oltre a 400 coristi provenienti da diversi Paesi con la direzione musicale di Adam Blackstone, in rappresentanza di culture e tradizioni diverse.

A rendere la serata ancora più suggestiva, uno spettacolare show di luci con tremila droni, a cura di Nova Sky Stories, ispirato alla Cappella Sistina.

Un evento globale che unisce musica, arte e spiritualità, trasmettendo un messaggio universale di pace e fraternità e che grazie alla televisione e alle piattaforme di streaming raggiungerà milioni di spettatori in tutto il mondo.

Grace for the World sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo dal cuore della Città del Vaticano a partire dalle 21:00 (ora italiana) su Disney+, Hulu e Abc News Live, e sarà poi disponibile su Disney+ dopo l’evento.

Mediaset annuncia che il concerto andrà in onda anche su Rete4 dalle 21.00 e a guidare il racconto della serata per Mediaset sarà Federica Panicucci. La partecipazione al concerto in Vaticano è gratuita e aperta a tutti.

Gli ospiti sono invitati ad arrivare a piazza San Pietro entro le 20:00 (ora italiana), mentre l’inizio del concerto è fissato alle 21:00. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.gracefortheworld.live.

Il concerto celebrerà sia il Giubileo 2025 che la chiusura della terza edizione del World Meeting on Human Fraternity, una conferenza organizzata dalla Fondazione Fratelli Tutti che consiste in due giorni di iniziative spirituali e culturali per celebrare la forza della fraternità, offrire al mondo un abbraccio simbolico e rinnovare l’impegno collettivo nella protezione della Creazione.

Con il supporto del Vaticano, il concerto unirà musica, riflessione e storytelling visivo in un’esperienza unica dal vivo.

