Von der Leyen, ‘l’Europa sta lottando per pace e libertà’

“Le parole della presidente della Commissione europea sono spiacevoli. Alcune sono anche influenzate dalla propaganda mendace di Hamas e dei suoi alleati. Ancora una volta, l’Europa trasmette un messaggio sbagliato, che rafforza Hamas e l’asse radicale in Medio Oriente”.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar commentando le dichiarazioni di von der Leyen, la quale ha affermato che proporrà all’Ue di sospendere parzialmente l’accordo di associazione con Israele. “La presidente conosce bene gli sforzi di Israele, in collaborazione con l’Unione stessa, per fornire assistenza umanitaria a Gaza”, ha aggiunto.

“L’Europa deve smettere di pensare come un mercato e iniziare ad agire come una potenza”. Lo ha detto il co-presidente dei Verdi Ue, Bas Eickhout, nel dibattito dopo il discorso sullo stato dell’Unione a Strasburgo.

“Il suo appello all’unità non ha avuto molto successo nel suo gruppo”, ha esordito rivolto a Ursula von der Leyen. “L’Ue deve sostenere Trump per sedersi al tavolo delle trattative, i droni di Putin sorvolano la Polonia, i bambini vengono bombardati e affamati a Gaza e noi non facciamo nulla.

L’Europa è entrata in un mondo di potere, eppure stiamo ancora giocando a scacchi, in un incontro di boxe. Continuare su questa strada è la ricetta per altri anni di umiliazioni”, ha sottolineato.

Scontro al Pe tra Socialisti-Ppe dopo discorso di von der Leyen