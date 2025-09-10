Rotaract Club Senise Sinnia organizza “Non solo un pasto,ma un sogno” 04 Ottobre

Il Rotaract Club Senise Sinnia è lieto di invitarvi a un evento straordinario, che unisce solidarietà e inclusione sociale.

Sabato 4 ottobre, in occasione di un Pranzo Solidale, avremo il piacere di sostenere la Cooperativa Peperonaut, una realtà che, ogni giorno, si impegna a offrire opportunità lavorative e di inclusione ai ragazzi con autismo.

La cooperativa rappresenta un esempio di impegno sociale e inclusivo, lavorando con dedizione per garantire ai ragazzi autistici un percorso verso l’autonomia e l’integrazione nel mondo del lavoro. Ogni partecipante al pranzo contribuirà, con il proprio gesto, a sostenere e ampliare queste importanti attività.

Il pranzo non sarà solo un momento di convivialità, ma anche una preziosa occasione per fare un passo concreto verso una società più inclusiva e attenta alle necessità di tutti i suoi membri.

Dettagli dell’evento:

Data : Sabato, 4 ottobre 2025

: Sabato, 4 ottobre 2025 Orario : 13:30

: 13:30 Luogo : Contrada, Galleria Serra della Pietra – 85038 Senise (PZ)

: Contrada, Galleria Serra della Pietra – 85038 Senise (PZ) Contributo: €35 (Pacchetto Crusco – pranzo solidale)

Modalità di partecipazione:

Prenotazione obbligatoria tramite il form online. Bonifico bancario a favore del Rotaract Club Senise Sinnia: IBAN : IT96U0306942262100000002867

: IT96U0306942262100000002867 Causale: Nome e Cognome + pacchetto

La deadline per le prenotazioni è fissata per il 25 settembre.

Con il vostro contributo, non solo godrete di una piacevole esperienza gastronomica, ma parteciperete attivamente a un progetto che sostiene l’inclusione sociale e lavorativa, promuovendo il rispetto e l’accesso a opportunità per tutti.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, contribuendo a un cambiamento positivo nella nostra comunità.

Rotaract Club Senise Sinnia

Insieme possiamo fare la differenza.