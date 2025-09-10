Ritornano le domeniche di ottobre all’osservatorio avifaunistico di Senise

Ogni domenica di ottobre, dalle ore 10:00, l’Osservatorio Avifaunistico di Senise (PZ) si trasforma in una meta perfetta per chi ama unire la bellezza della natura alla tradizione culinaria lucana. Un’opportunità unica per trascorrere una giornata all’insegna del relax, immersi in un paesaggio mozzafiato, mentre si gusta una selezione di piatti tipici che raccontano la storia gastronomica di questa terra.

Un Menù Ricco di Sapori Autentici

Il pranzo all’aperto presso l’Osservatorio Avifaunistico offre un’esperienza culinaria che celebra i prodotti locali e le tradizioni gastronomiche del territorio. In un’atmosfera conviviale e informale, sarà possibile assaporare:

Peperoni cruschi : uno dei piatti più rappresentativi della Basilicata, croccanti e dal sapore inconfondibile.

: uno dei piatti più rappresentativi della Basilicata, croccanti e dal sapore inconfondibile. Peperoni gratinati, ripieni e arrostiti : preparati con cura e passione.

: preparati con cura e passione. Ciambotta di peperoni e melanzane : una deliziosa miscela di ortaggi freschi e saporiti.

: una deliziosa miscela di ortaggi freschi e saporiti. Salumi e formaggi freschi e stagionati : per chi ama i gusti decisi e autentici.

: per chi ama i gusti decisi e autentici. Melanzane bianche sott’olio e zucchine sott’olio : conserve che esaltano i sapori della tradizione.

e : conserve che esaltano i sapori della tradizione. Tocchetti di marmellata dolce e piccante : per chi cerca un tocco di originalità.

: per chi cerca un tocco di originalità. Frittatine e pizze Margherita e Marinara : preparate al momento e cotte nel forno a legna, per un sapore che sa di casa.

e : preparate al momento e cotte nel forno a legna, per un sapore che sa di casa. Pasta pasticciata e arrosto di salsiccia : piatti sostanziosi che racchiudono la ricchezza dei sapori lucani.

e : piatti sostanziosi che racchiudono la ricchezza dei sapori lucani. Insalata fresca e crostata: per chiudere il pranzo in dolcezza.

A accompagnare il tutto, acqua e un ottimo vino rosso locale, che renderanno l’esperienza ancora più piacevole.

Un Ambiente Accogliente e Rilassante

L’Osservatorio Avifaunistico non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio punto di incontro con la natura. L’area pic-nic, immersa in un paesaggio incantevole, offre un ambiente tranquillo e rilassante, ideale per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi un po’ di tempo all’aria aperta.

Inoltre, sono a disposizione diversi servizi per garantire un’esperienza comoda e piacevole:

Chiosco Bar : per gustare un aperitivo o una bevanda rinfrescante.

: per gustare un aperitivo o una bevanda rinfrescante. Negozietto di prodotti tipici : per portare a casa un pezzetto di Basilicata.

: per portare a casa un pezzetto di Basilicata. Bagni: per garantire il massimo del comfort durante tutta la giornata.

Un’Occasione da Non Perdere

Il costo per persona è di € 25, un prezzo che include una ricca selezione di piatti preparati con ingredienti freschi e genuini, tipici della tradizione lucana. Obbligo di prenotazione per garantire la disponibilità dei posti.

Quindi, se siete alla ricerca di una domenica diversa, che unisce buon cibo e natura, l’Osservatorio Avifaunistico di Senise è il posto perfetto per voi. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e gustosa, all’insegna della tradizione e del buon vivere.

Prenotate subito il vostro posto e preparatevi a trascorrere una domenica indimenticabile.