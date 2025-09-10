Presidente Mattarella a Lubiana: “In Polonia episodio gravissimo, verso il baratro”

L’episodio di droni in Polonia è “gravissimo”.

“Quel che crea allarme e che ci si muove su un crinale dal quale si può scivolare in un baratro di violenza incontrollato”.

Quanto avviene in Ucraina viene accentuato anche dalle “dichiarazioni minacciose del Cremlino ai paesi europei che sono un elemento che induce all’allarme. Il rischio estremamente alto che si scivoli in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollabile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Lubiana nella prima tappa della sua visita in Slovenia.

“Uguale preoccupazione” a quanto avvenuto in Polonia con i droni russi “induce quanto avvenuto in Qatar, perchè “è inaccettabile che si violi la sovranità di un paese”, ha detto il presidente della Repubblica.

“Dall’Ucraina giungono segnali allarmanti”, di fronte a tentativi di pace, “si vedono bombardamenti quotidiani diurni e notturni sulla popolazione civile”, ha detto Mattarella.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Lubiana per una visita ufficiale in Slovenia di due giorni. Il primo appuntamento sarà l’incontro con la presidente Pirc Musar. Quindi i colloqui con le delegazioni ufficiali. Alle 17 l’incontro con il primo ministro Robert Golob. Domani il capo dello Stato si sposterà a Capodistria.

