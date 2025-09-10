Operaio travolto dal trattore, incidente mortale a Policoro. Giordano (Ugl): “Necessità riflettere sullo stato della sicurezza in agricoltura”.
“Si continua con appelli, progetti, buone intenzioni, ma sembrano cadere nel vuoto e magari solo a commentare notizie tragiche di cronaca. Ancora un incidente sul lavoro, in agricoltura, in Basilicata. Sul posto il 118 Basilicata, che non ha potuto far altro che constatare il decesso; i vigili del fuoco del Distaccamento del centro jonico; i carabinieri della locale Compagnia; gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera. Un uomo, un lavoratore extracomunitario del Bangladesh, 45 anni, è morto in un infortunio sul lavoro in agricoltura. Pare che la causa sia che il trattore con cui lavorava, in via Giumenteria, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e il trattorista è finito sotto al mezzo, schiacciato. Prontamente intervenuto il 118 Basilicata, non ha potuto far altro che constatare il decesso unitamente ai vigili del fuoco del Distaccamento di Policoro, i carabinieri della locale Compagnia diretti dal Maggiore Rampino e gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera. Siamo sconcertati e attoniti. In attesa di capire l’esatta dinamica dell’incidente, in questa fase non possiamo esimerci dal rivendicare una rinnovata attenzione da parte di tutte le istituzioni preposte al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in agricoltura dove va intensificata l’opera di informazione e prevenzione. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza in Basilicata alla quale si può mettere fine solo unendo le forze e mettendo in campo azioni concrete. È il momento non solo che la politica e le istituzioni facciano la loro parte: rispetto delle norme e restituire il giusto valore alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È del tutto evidente che quanto fatto finora non basta e occorre intervenire con rapidità per evitare che ulteriori drammi si consumino nella rassegnazione di chi può e deve intervenire”.
Lo ha dichiarato Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, in merito all’ennesimo incidente sul lavoro nella campagna di Policoro (MT)