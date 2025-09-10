Nikon svela Zr, prima camera del marchio prodotta con Red

Nikon ha lanciato Zr, la sua prima cinema camera full-frame.

Un dispositivo nato dalla recente acquisizione da parte della compagnia giapponese di Red, un nome noto nel cinema digitale. Il prezzo parte da 2.449 euro.

Come spiega una nota del gruppo, una delle caratteristiche principali della Nikon Zr di fatto una mirrorless ‘potenziata’ per le riprese, è la sua capacità di registrare video in 6k, una risoluzione vicina alle produzioni cinematografiche e pensata per i registi in movimento e i creator più esigenti. Grazie alla tecnologia di Red, la fotocamera utilizza un sistema di gestione del colore che promette un’estetica visiva professionale, tipica di dispositivi più grandi, di fascia alta.

Un elemento su cui Nikon ha lavorato è anche l’audio. La Zr integra un sistema di registrazione interna ‘float’ a 32 bit, per catturare il suono in qualsiasi ambiente, con l’opportunità di aggiustare i livelli in un secondo momento, senza il rischio di distorsioni.

La camera pesa meno di un chilo ed è resistente alle intemperie per riprese all’aperto anche in condizioni non ottimali. Inoltre, è dotata di uno schermo touch orientabile, per inquadrare e controllare ogni impostazione senza bisogno di un’attrezzatura esterna.

La Zr si integra nell’ecosistema Nikon: utilizza l’attacco per obiettivi Z-Mount, che vuol dire compatibilità con una vasta gamma di obiettivi di qualità. Proprio di recente, Red Digital Cinema, società di Nikon Corporation, ha annunciato la nuova videocamera digitale cinematografica V-Raptor Xe che, come la Zr, fa parte della linea Z Cinema.

