La Rinascita Lagonegro riceve a Potenza il prestigioso Premio USSI Basilicata 2025

Oggi pomeriggio 9 settembre 2025, nella Sala Congressi del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, il nostro Club ha ricevuto il prestigioso Premio Ussi 2025, evento organizzato dal gruppo lucano “Augusto Viggiani” dell’Unione Stampa Sportiva italiana di Basilicata presieduto da Sandro Maiorella, che intende celebrare i preziosi talenti dello sport lucano e quanti si adoperano quotidianamente per diffondere i valori della lealtà e dell’impegno sociale.

Questo riconoscimento onora il nostro cammino che ci ha riportati – la scorsa primavera – nella seconda categoria nazionale e, allo stesso tempo, ci spinge a guardare con rinnovata energia alle sfide che ci attendono, con la consapevolezza di rappresentare una realtà solida e ambiziosa per la pallavolo lucana e nazionale.

Presenti all’evento, il Presidente Nicola Carlomagno e il direttore sportivo Nicola Tortorella (in foto, da sinistra, insieme a Angelo Oliveto, presidente dell’AssoStampa di Basilicata e giornalista Rai, Alessandro Salveti e Eugenio Montesano, redattori Rai Basilicata).

“Questo premio è motivo di grande soddisfazione per tutti noi – le parole del Presidente Carlomagno – È il segno che il lavoro quotidiano, fatto di sacrifici e dedizione, viene riconosciuto e apprezzato non solo in campo, ma anche fuori. Lo condividiamo con i nostri tifosi, con gli sponsor e con chi ci sostiene ogni giorno in questa avventura“.

Il ds Tortorella: “Essere premiati dall’USSI Basilicata rappresenta uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio. È un riconoscimento che dedichiamo ai nostri atleti, allo staff tecnico e a tutti coloro che, con professionalità e passione, contribuiscono a rendere la Rinascita una realtà solida e rispettata“.

