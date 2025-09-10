CdA “Fondazione Sassi” a Matera: Rocco Vincenzo Virgallita nuovo vice presidente

Martedì 9 settembre 2025 si è riunito il CdA della Fondazione Sassi che ha deliberato, ai sensi dello Statuto vigente, la nomina del nuovo Vice Presidente, a seguito delle dimissioni irrevocabili rassegnate dalla Sig.ra Teresa Ruggi in data 29 agosto 2025 e l’ingresso della nuova Consigliera.

La Presidente Maria Giovanna Salerno ha ringraziato Teresa Ruggi per il suo contributo competente e il suo impegno costante alle attività della Fondazione Sassi.

Il CdA ha deliberato di nominare Rocco Vincenzo Virgallita come Vice Presidente per aver messo al servizio della Fondazione Sassi, per anni, una vasta competenza ed ampia esperienza professionale a livello nazionale; di nominare la Patrizia Minardi, consigliera, oltre che Direttrice della Fondazione Sassi, per aver dimostrato competenza ed ampia esperienza nel campo della programmazione, pianificazione e gestione culturale.

La Presidente Maria Giovanna Salerno ha espresso le sue più sentite felicitazioni per l’accettazione da parte dei due consiglieri del CdA ed ha augurato un rinnovato impegno collettivo da esplicitare con entusiasmo e passione.

Il CdA compatto e solido nella fiducia e nel perseguimento degli obiettivi preposti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sassi, proseguirà con convinzione e slancio nella realizzazione del Programma avviato il 17 gennaio 2025 “Curiamo Matera”.

Il CdA rinnovato ha poi deliberato per l’entrata di tre nuovi componenti nel Consiglio di Fondazione per il contributo in termini scientifici e culturali oltre che di vicinanza agli obiettivi della Fondazione e al pensiero del Fondatore Mario Salerno : Il prof. Raffaele Nigro; L’artista Francesco Mitarotonda e l’Avv. Rocco Vincenzo Virgallita.