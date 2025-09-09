CRONACA

Precipita durante lavori, muore operaio a Roma

Foto di redazione redazione09/09/2025
5.605 Meno di un minuto

Nuova tragedia sul lavoro.

Un operaio di 53 anni è morto nel pomeriggio a Ostia, nel quadrante sud di Roma.

A quanto ricostruito, l’uomo stava lavorando alla ristrutturazione della facciata di un palazzo quando è precipitato dal quinto piano.

È accaduto nel pomeriggio in via Tasman. Inutili i soccorsi per il cittadino romeno. A dare l’allarme i suoi colleghi.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Ostia e il personale dello Spresal. I militari ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si tratta del quinto morto sul lavoro in due giorni dopo le quattro vittime registrate ieri.

ANSA

Foto di redazione redazione09/09/2025
5.605 Meno di un minuto
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio