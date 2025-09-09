POLICORO (MT) – Tragedia nei campi: muore lavoratore bengalese schiacciato da un trattore

Notizia riportata dal giornalista Filippo Mele – POLICORO (MT)

Un nuovo dramma del lavoro scuote il settore agricolo lucano. A Policoro, in via Giumenteria, un lavoratore extracomunitario di 45 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro.

Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Mele, il bracciante stava operando con un trattore agricolo quando, attorno alle ore 18, il mezzo si è improvvisamente ribaltato per cause ancora da accertare. Il trattorista è rimasto schiacciato sotto il veicolo, morendo sul colpo.

Inutili i soccorsi del 118 Basilicata, intervenuto rapidamente sul posto: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco del Distaccamento del centro jonico, i carabinieri della Compagnia di Policoro e gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera, incaricati di avviare gli accertamenti sul rispetto delle norme di sicurezza.

L’incidente riporta tragicamente all’attenzione pubblica il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore agricolo, dove i lavoratori stranieri rappresentano una parte consistente della manodopera e spesso operano in condizioni precarie.

Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.