Tre operai morti sul lavoro, gli incidenti a Torino, nel Catanese e a Monza

Non si ferma la scia di morti sul lavoro: tre gli incidenti mortali avvenuti oggi.

A Torino un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in via Genova, all’altezza del numero civico 87, dopo che il cestello di una gru è precipitato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 azienda Zero e le forze dell’ordine.

A quanto si apprende l’uomo deceduto, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, mentre stava cambiando un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani dal cestello di una gru che stava operando all’altezza di dodici metri.

Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal. Non è invece in gravi condizioni l’uomo rimasto ferito, di 70 anni. L’uomo, che si trovava ai piedi della gru, è stato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Molinette in stato di shock.

Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

Un altro operaio quarantenne è morto invece in un incidente sul lavoro avvenuto a Riposto, nel Catanese.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, impegnato nell’ ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un’impalcatura perdendo la vita sul colpo. Sul posto personale del 118 e carabinieri della locale stazione. Richiesto l’intervento dello Spresal e del Nil.

A Monza, in via Mauri, un operaio di 48 anni è morto all’interno di un’azienda che produce valvole industriali.

La dinamica dell’infortunio è ancora al vaglio di Ats, intervenuta sul posto con i soccorritori e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, il 48enne era già morto.

ANSA