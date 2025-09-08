Scomparsa del professor Sisinni, il cordoglio di Pittella

“Figura di alto profilo istituzionale e culturale, il professor Francesco Sisinni ha segnato una stagione importante della vita del nostro Paese, contribuendo con la sua esperienza nelle politiche culturali a rafforzare l’autonomia e la centralità del patrimonio artistico e storico nazionale.

La sua competenza, riconosciuta in ambito accademico e istituzionale, è sempre stata accompagnata da un legame profondo con la sua terra d’origine.” Lo dichiara Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata.

“Maratea e la Basilicata – prosegue il Presidente – lo ricordano come amministratore attento e vicino alla comunità, il mondo accademico come maestro capace di trasmettere saperi e valori a intere generazioni.

Con il suo impegno, Sisinni ha dimostrato come radicamento e visione possano convivere, portando il nome della Basilicata oltre i suoi confini senza mai recidere il vincolo con le proprie radici.”

“Alla famiglia, agli amici e alla comunità di Maratea e della Basilicata – conclude Pittella – rivolgo sentimenti di sincero cordoglio, nella certezza che la sua eredità morale e istituzionale resterà viva nel tempo.”