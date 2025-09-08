Nomina Tisci, la Minoranza: Se questo è un Parco

“Si può andare avanti comunque con l’articolo quinto (‘chi ha in mano ha vinto’) ma siamo certi che tutto questo giovi a un Parco e a un territorio?

Ammesso che duri ancora un po’ la possibilità di utilizzare il potere forzando regole e procedure, ma davvero questo modus operandi aiuta una Comunità a sentirsi parte di un progetto di valorizzazione del territorio?” Sono questi gli interrogativi sollevati dall’Opposizione in Consiglio regionale, che aggiunge:

“Si è compreso dalla nomina all’ARPAB alle reiterate nomine al Parco dell’Appennino Lucano che era necessario trovare un posto ad Antonio Tisci nella logica ‘spartitoria’ tra partiti e correnti di partiti.

Perché in questa circostanza sottolineiamo con maggiore nettezza questa ‘forzatura’ istituzionale e politica?”

“Ci sono in gioco – proseguono i Consiglieri regionali di minoranza – due elementi aggiuntivi che avrebbero dovuto indurre altre valutazioni:

1. la sentenza del Consiglio di Stato sulla destituzione del Presidente Giuseppe Priore che evidenzia un giudizio netto sulla violazione della procedura, in più di qualche circostanza;

2. i Parchi, per funzionare ed esprimere il meglio delle proprie potenzialità, devono essere presieduti da persone competenti e con adeguata conoscenza del territorio che rappresentano”.

“‘Se questo è un Parco’ – concludono – quindi è proprio il dubbio che proviene dal basso, anche perché se nomina politica doveva esserci avrebbe almeno dovuto soddisfare il requisito di conoscenza del territorio di cui ambisce a essere espressione.

Ci ritroviamo, invece, dinanzi all’ennesimo atto di ufficio di collocamento piuttosto che di valorizzazione del territorio”.