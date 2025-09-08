Maratea saluta il prof.Sisinni Francesco

E’ morto, all’età di 91 anni, il professor Francesco Sisinni, che tra i suoi numerosi incarichi, fu anche sindaco di Maratea (Potenza) dal 1995 al 1997.

In un messaggio di cordoglio, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha sottolineato che Sisinni “è stato un uomo di straordinaria cultura e di profondo amore per le istituzioni e per la sua terra.

Maratea – ha aggiunto – perde non solo un ex sindaco che ha guidato la comunità con dedizione, ma un figlio che ne ha portato il nome e l’orgoglio ben oltre i confini regionali.

La sua vita è stata segnata dal servizio al Paese: accanto ad Aldo Moro come consulente culturale, al fianco di Giovanni Spadolini nella nascita del Ministero per i Beni Culturali, che ha contribuito a fondare e guidare come primo segretario generale e per tanti anni da Direttore generale alle Antichità”.

“Era – ha continuato il presidente della Regione – un uomo che sapeva coniugare la competenza con la passione, e che ha trasmesso questi valori anche nell’insegnamento universitario, formando generazioni di studenti e studiosi.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità di Maratea – ha concluso Bardi – esprimo la vicinanza più sincera e il ringraziamento di tutta la Basilicata per l’eredità morale e culturale che il professor Sisinni ci lascia”.

L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Gianni Pittella, ha messo in evidenza che Sisinni “è stato innanzitutto un immenso uomo di cultura, una personalità maiuscola nel panorama culturale italiano ed europeo.

Non solo Maratea e tutti noi perdiamo un punto di riferimento autorevole e un grande amico ma l’Italia e l’Europa perdono un gigante nel campo della cultura, della valorizzazione dei beni culturali, della competenza e della conoscenza del patrimonio artistico, letterario, religioso.

Francesco – ha proseguito Pittella, che nelle scorse settimane si è dimesso da sindaco di Lauria (Potenza) – è stato un servitore dello Stato ed è stato anche un uomo che si è messo a disposizione della propria comunità quando ha guidato la sua città Maratea con tenacia, con prestigio e con visione.

A Francesco credo che debba dire grazie l’intera comunità nazionale ed europea, oltre che naturalmente i suoi amici e noi tutti che gli vogliamo bene e lo porteremo sempre nel nostro cuore”, ha concluso.

