Le Pen chiude, ‘il voto non è un’opzione ma un obbligo’

Già domenica, intervenendo nel feudo di Hénin-Beaumont, la leader dell’estrema destra – che la giustizia ha dichiarato ineleggibile nel processo sul caso dei fondi Ue (oggi sono state annunciate le date del processo in appello dal 13 gennaio all’11 febbraio 2026, cruciali in vista delle presidenziali del 2027) – aveva spinto per un ritorno al voto. “Non mi interessa se io non potrò ripresentarmi”, ha detto.