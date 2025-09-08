La MG Dance Academy porta la Basilicata sul podio internazionale al Barcelona Dance Experience 2025
Dal cuore della Basilicata al prestigioso palcoscenico internazionale del Barcelona Dance Experience 2025: le ballerine della MG Dance Academy, scuola di danza attiva nei comuni di Francavilla in Sinni e Senise, hanno conquistato il secondo posto nella categoria seniores,insieme al premio miglior coreografia, migliore interpretazione e miglior scuola e secondo posto nella categoria kids , distinguendosi tra più di venti delegazioni provenienti da tutto il mondo.
L’evento si è svolto dal 5 all’8 settembre 2025 a Lloret De Mar, nei pressi di Barcellona, e ha visto la partecipazione di ballerini, coreografi e insegnanti da oltre 20 Paesi, tra cui Spagna, Francia, Ungheria, Portogallo, Romania, Russia e Italia. Il contest, organizzato da Opes Danza – settore nazionale della danza di OPES – ha rappresentato non solo un’occasione competitiva, ma un momento di confronto, crescita artistica e dialogo interculturale.
A rappresentare la Basilicata sono state le giovani danzatrici:
Alessia Ferrara, Filomena Rossi, Aurora Melfi, Giuliana Oliveto, Claudia Zito, Emanuela Ciancio, Rosaria Guida, Marianna Viceconte, Chiara Bellizio, Teresa Blumetti e Giovanna Gagliani , impegnate oltre al concorso in numerosi workshop con ballerini e maestri provenienti da varie nazioni .
Sotto la guida dell’insegnante Mary Rosy Viceconte, con il supporto del presidente del centro studi Gaetano Spaltro, le allieve si sono distinte per professionalità, impegno e qualità artistica, ricevendo anche ulteriori riconoscimenti in categorie differenti. La partecipazione è stata patrocinata dal Consiglio Regionale della Basilicata, che ha creduto nel valore di questa esperienza internazionale.
“È stata un’esperienza di grande valore umano e artistico, che ha dato modo alle nostre ragazze di confrontarsi con realtà diverse e respirare un contesto internazionale – ha dichiarato l’insegnante Mary Rosy Viceconte –.
Torniamo a casa con nuove motivazioni e con la consapevolezza che anche dai piccoli centri si può raggiungere l’eccellenza.”
Il Barcelona Dance Experience si conferma un evento di riferimento nel panorama europeo, capace di coniugare spettacolo, formazione e inclusione, dando voce anche alle realtà più periferiche e offrendo un’opportunità concreta di crescita.
La MG Dance Academy si prepara ora ad affrontare nuove sfide, forte di un’esperienza che ha lasciato un segno indelebile nelle vite delle giovani danzatrici e in tutta la comunità lucana.