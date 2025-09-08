Il Presidente Salvia su Israele-Italia: “il mondo dello sport internazionale deve prendere una posizione chiara”

Dichiarazione del presidente CONI Basilicata, Giovanni Salvia: “Questa sera si giocherà Israele contro Italia per le qualificazioni ai mondiali di calcio.

Credo che il mondo dello sport internazionale debba prendere una posizione chiara, come fatto con la Russia e le squadre che la rappresentano, anche con Israele.

Lo Sport non ha colori politici e deve essere sempre contro la guerra e chi la continua ad alimentare facendo migliaia di vittime.

La carta olimpica è chiara e deve essere uguale per tutti.

Guardo questo bambino e penso…possibile che chi deve decidere è così insensibile?

Parlare di real politik significa diventare corresponsabili”.