Balconi e Architettura: Ferdinando Sanfelice a Futani, tra Storia e Spettacolo

Nato nel 2014, Balconica, rappresenta una risposta concreta e creativa alla marginalità sociale e culturale che per troppo tempo ha caratterizzato Futani.

Negli anni, il festival ha ospitato musicisti, attori, pittori e performer provenienti da diverse parti d’Italia e dell’Europa, creando un dialogo artistico che arricchisce sia gli artisti stessi che il pubblico. Questo scambio culturale è stato fondamentale per alimentare un clima di innovazione e sperimentazione, mantenendo il festival fresco e rilevante.

L’esperienza culturale che offre Balconica è profondamente immersiva. Il festival non si limita a proporre spettacoli, ma crea un vero e proprio viaggio multisensoriale che coinvolge la musica, il teatro, le arti visive e la gastronomia.

Ogni edizione di Balconica è pensata per essere unica e indimenticabile, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere il paese di Futani in modo intenso e personale.

Questo approccio ha contribuito a creare un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un momento di riflessione e crescita culturale; il festival continua a evolversi, rimanendo fedele alla sua missione di promuovere il territorio, l’arte indipendente, la coesione sociale e la sostenibilità, offrendo al contempo un’esperienza culturale di alto livello.

In particolare, punto focale della giornata sarà l’incontro dal titolo “Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale”, talk al quale prenderanno parte esponenti istituzionali, studiosi, rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore fra cui Giangiotto Rossi (esperto di scenografia della Napoli del 700 e professore presso l’Università Suor Orsola Benincasa), Giancarlo Fatigati (restauratore e professore presso l’Università Suor Orsola Benincasa), Brunella Como (Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Napoli.

Funzionario architetto. Responsabile area Patrimonio demoetnoantropologico), don Gianni Citro (organizzatore e ideatore del Meeting del Mare e Fondazione C.R.E.A.), Pasquale Sorrentino (consigliere provincia di Salerno), Giusi del Giudice (architetto e direttrice del polo museale “Prof. Giuseppe Stifano” di Moio della Civitella), Anna Carla Broegg (attrice e responsabile Progetto Nichel), e tanti altri.

«L’incontro nasce con l’intento di promuovere una riflessione multidisciplinare a più voci sull’architettura come spazio sociale.

Partiremo dall’opera di Ferdinando Sanfelice — architetto della Napoli barocca — come esempio di architettura profondamente sociale, inclusiva e comunitaria con le sue scale, veri e propri teatri urbani, per esplorare il ruolo storico e simbolico del balcone come luogo di relazione e partecipazione comunitaria.

Sarà inoltre un’occasione per discutere del valore dei festival culturali come presidi di resistenza civile e politica, soprattutto nel Sud Italia, e del percorso che in dieci anni Balconica ha costruito nel proprio territorio».

Tante le attività attorno all’incontro “Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale”, che fa da spina dorsale all’evento “Balconi e Architettura: Ferdinando Sanfelice tra storia e spettacolo”.

Si parte alle 15:30 con un laboratorio con penne 3D per bambini (a cura della Cooperativa sociale Effetto Rete) fino a una performance teatrale a cura di Pino Carbone (con Progetto Nichel APS), per concludere con un DJ Set.

Ad accompagnare il tutto un’area dedicata al food con una selezione e degustazione di vini a cura di Foria Borgo DiVino APS.

Durante la giornata verrà inoltre presentata la decima edizione del festival Balconica, che si terrà sabato 4 e domenica 5 ottobre.

«Un’apertura che vuole essere festa e riflessione, preludio al cuore pulsante di Balconica, che continuerà il 4 e il 5 ottobre con due giorni di musica, parole, arte e balconi aperti su Futani».