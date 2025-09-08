CRONACA

Auto pirata travolge e uccide un 13enne in bici nel Vicentino

Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto in bicicletta da un’automobile, che non si è fermata.

Lo schianto è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza).

I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell’urto ed è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti e le indagini per individuare l’auto pirata sono condotte dai carabinieri.

Auto investe due pedoni a Roma, muore un 38enne

Un uomo è morto investito ieri sera a Roma. E’ accaduto in Via Leone XIII, in zona Monteverde. A essere travolti da un’auto due pedoni, una donna e l’uomo, entrambi di 38 anni peruviani.

l’uomo non c’è stato nulla da fare mentre la donna è stata trasportata in ospedale. L’automobilista, un cittadino italiano di 65 anni, si è fermato a prestare soccorso ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della polizia locale del XII Gruppo Monteverde per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

ANSA

