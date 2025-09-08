Agricoltura di precisione, summer school ALSIA

L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Matera e l’Università degli Studi della Basilicata, organizza una short summer school sul tema “Agricoltura di precisione e digitalizzazione delle produzioni agricole”.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 11 e venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (con pausa pranzo dalle 13:00 alle 15:00), presso la Sala Convegni – Edificio D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios di ALSIA, nel campus di Pantanello a Metaponto (MT).

La scuola è rivolta a imprenditori agricoli, tecnici, studenti, associazioni di categoria, enti professionali, istituzioni e ricercatori interessati ad approfondire strumenti e tecnologie innovative per la gestione sostenibile e digitale delle produzioni agricole. La partecipazione è aperta ad un massimo di 60 iscritti ed è completamente gratuita.

Il programma prevede lezioni frontali e dimostrazioni pratiche a cura di docenti universitari (UNIBAS), ricercatori ALSIA e rappresentanti di imprese high-tech partner della Casa delle Tecnologie Emergenti, produttrici di beni e servizi per l’agricoltura di precisione.

La short summer school è patrocinata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Matera. La partecipazione consente inoltre il riconoscimento di 2 crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili tramite il form online: Modulo di iscrizione https://lc.cx/0Lnb3q