Mister Masiello e il Futsal Senise: una storia che profuma di casa

Ci sono storie che non hanno bisogno di clamore per lasciare il segno. Storie fatte di coerenza, passione e sguardi che si riconoscono ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Una di queste è senza dubbio quella che lega Nicola Masiello al Futsal Senise.

Con un semplice ma significativo post sui canali ufficiali del club, la società ha annunciato la notizia che in tanti speravano: ” Mister Masiello SEI ancora con noi!

Poche parole, dirette al cuore. Perché non serve molto quando il messaggio è autentico.

Il tecnico pisticcese sarà alla guida dei bianconeri per la sesta stagione, la quinta consecutiva: un dato che, nel mondo frenetico del futsal, racconta molto più di una semplice conferma. È il simbolo di un legame profondo, costruito giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, stagione dopo stagione.

Oltre il campo: un uomo, una guida, un riferimento

Quella di Mister Masiello non è soltanto una presenza tecnica: è un punto di riferimento umano. In questi anni, non ha solo insegnato calcio a 5, ma ha trasmesso valori, mentalità, spirito di appartenenza. Ha saputo essere guida silenziosa nei momenti duri e voce forte nei giorni in cui c’era da crederci ancora.

Chi lo conosce lo sa: per lui il futsal non è solo uno sport, ma un modo di vivere, un’occasione per formare uomini prima ancora che atleti. E forse è proprio questo il segreto di una storia che continua, stagione dopo stagione, con la stessa fame, la stessa voglia, lo stesso cuore.

Una certezza per tutti

La riconferma di Masiello rappresenta molto per tutto l’ambiente:

Per i giocatori , che sanno di avere ancora al timone una guida solida e determinata;

Per i giovani dell’Academy , che vedono in lui un idolo, un esempio, quasi un secondo padre sportivo;

Per i tifosi , che si sentono rappresentati da un uomo che ha scelto di restare, di costruire, di credere;

Per la società, che con questa scelta ribadisce una visione chiara, identitaria, ambiziosa.

Una nuova stagione all’orizzonte

Tra poco si ricomincia. Una nuova stagione è alle porte, con il suo carico di sfide, sogni e promesse. Ma una certezza già c’è: sulla panchina del Futsal Senise ci sarà ancora lui. Con il suo sguardo profondo, la sua calma contagiosa, e quel modo tutto suo di far sembrare semplice anche ciò che semplice non è.

Perché alcune storie non finiscono. Continuano. E fanno bene a tutti.