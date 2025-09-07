Medico, infermiera e personale 118 aggrediti nel Barese

Una nuova aggressione ai danni del personale del 118 e personale sanitario è avvenuta ieri ad Altamura, in provincia di Bari.

Lo denuncia la Asl spiegando che il personale di un’ambulanza e di una automedica è stato aggredito con minacce, spintoni e insulti sul luogo dell’emergenza, “anche da parte di un individuo estraneo lì presente”.

Poi, all’esterno del Pronto soccorso dell’ospedale, il paziente soccorso avrebbe aggredito fisicamente gli operatori sanitari: in quattro (medico, infermiera e due soccorritori) hanno quindi dovuto far ricorso alle cure mediche.

“La Direzione generale della Asl Bari – si legge nella nota -condanna la vile aggressione ed esprime totale solidarietà e vicinanza agli equipaggi Asl e Sanitaservice rimasti coinvolti, ai quali garantirà tutti gli strumenti legali a loro tutela: il lavoro prezioso dei sanitari va difeso ad ogni livello da comportamenti che, oltre a rappresentare un pericolo per l’incolumità degli operatori, possono compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico”.

Mercoledì sera un’altra aggressione si era verificata a Corato, nel nord Barese, ai danni di un’infermiera e di una soccorritrice del 118.

