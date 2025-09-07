La Regata Storica di Venezia ricorda Trentini e l’Ucraina

Un ricordo di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela, e della guerra in Ucraina, sono stati al centro del corteo di imbarcazioni che questo pomeriggio ha preceduto la Regata Storica di Venezia.

Lungo il Canal Grande è sfilata una scialuppa condotta da reduci ucraini di Odessa, applauditi dal pubblico che affolla le rive che si affacciano sull’acqua.

Sulla “Machina”, il palco galleggiante delle autorità, oggi è presente il sindaco Gennadiy Trukhanov, sindaco di Odessa, città gemellata con Venezia.

Tra le barche ormeggiate lungo il Canale è presente anche qualche bandiera palestinese.

ANSA