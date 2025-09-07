Donato Allegretti e la sua gente: memoria e identità di Brindisi Montagna

Ancora un altro interessante appuntamento attende gli appassionati di pittura e storia locale presso il Monastero dei Certosini alla Grancia di San Demetrio in Brindisi Montagna. Il 9 settembre, infatti, avranno inizio i festeggiamenti in onore di San Lorenzo che quest’anno saranno arricchiti da una manifestazione in ricordo del professor Donato Allegretti, noto pittore di paesaggi lucani e costruttore di memoria, grazie alla pubblicazione di diversi volumi di ricerca etnografica, recentemente insignito di onorificenza come personalità benemerita, dall’Unione province di Basilicata. Nell’incantevole cornice dell’Abbazia di San Demetrio, l’associazione “Brindisi Montagna Cooperattiva”, che cura l’iniziativa, aprirà i battenti del chiostro il giorno 9 dalle 16:00, dove sarà possibile ammirare una mostra di quadri di Allegretti, provenienti da diverse collezioni private e assistere ad una conferenza in cui saranno ripercorsi i diversi aspetti di questa personalità poliedrica e i suoi rapporti così stretti con la comunità locale e il territorio. Chi vorrà ammirare i suoi quadri potrà farlo anche il 10 mattina, durante la festa rurale nel bosco della Grancia, a cui il nostro caro Donato era tanto affezionato.